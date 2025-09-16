‘गाजा जल रहा है’?, कतर जा रहे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने की टिप्पणी

Highlights अधिकारी पिछले सप्ताह इजराइल की ओर से किए गए हमले से अब भी नाराज हैं। शिफा अस्पताल के पास शरण लिए हुए गाजा शहर के निवासी रादवान हैदर ने कहा, ‘‘यह रात बहुत भारी थी।’’ इजराइली सेना ने घंटों तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या आक्रमण शुरू हो गया है।

यरुशलमः इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने गाजा शहर पर रात भर हुए भारी हमलों के बाद मंगलवार को कहा कि ‘गाजा जल रहा है’। इस बीच अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने भी संकेत दिया कि गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर को निशाना बनाकर एक अभियान संचालित किया जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो कतर की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं जहां वे वहां के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये अधिकारी पिछले सप्ताह इजराइल की ओर से किए गए हमले से अब भी नाराज हैं।

उस हमले में हमास के पांच सदस्य और एक स्थानीय सुरक्षा अधिकारी मारे गए थे। अरब और मुस्लिम राष्ट्रों ने सोमवार को एक शिखर सम्मेलन में इस हमले की निंदा की लेकिन उन्होंने इजराइल को निशाना बनाकर कोई बड़ी कार्रवाई करने की बात नहीं की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इजराइल से कतर जाते समय पत्रकारों से बातचीत में संकेत दिया कि आक्रमण शुरू हो गया है।

उन्होंने कहा,‘‘ इजराइलियों ने वहां कार्रवाई शुरू कर दी है। इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास समझौते के लिए बहुत कम समय बचा है।’’ रुबियो ने कहा, ‘‘हमारे पास अब महीने नहीं हैं, हमारे पास शायद कुछ दिन या शायद कुछ हफ़्ते ही बचे हैं।’’ अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘ हमारी प्राथमिकता, हमारी पहली पसंद यही है कि यह बातचीत के जरिए ही समाप्त हो।’’

रुबियो ने कहा, ‘‘ युद्ध से भी बदतर है एक ऐसा युद्ध जो हमेशा-हमेशा के लिए चलता रहे। किसी न किसी मोड़ पर इसे ख़त्म होना ही होगा। किसी न किसी मोड़ पर हमास को बेअसर करना होगा और हम उम्मीद करते हैं कि यह बातचीत के ज़रिए हो । लेकिन दुर्भाग्य से समय निकलता जा रहा है।’’ फलस्तीन के निवासियों ने बताया कि मंगलवार सुबह गाज़ा शहर में भीषण हमले हुए।

गाज़ा शहर के शिफा अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉ. रामी महन्ना ने बताया कि शहर के पश्चिमी हिस्से में कई घरों पर हुए हमले में मारे गए 12 लोगों के शव अस्पताल लाए गए हैं जबकि 90 अन्य घायल अस्पताल पहुंचे हैं। शिफा अस्पताल के पास शरण लिए हुए गाजा शहर के निवासी रादवान हैदर ने कहा, ‘‘यह रात बहुत भारी थी।’’

इजराइली सेना ने घंटों तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या आक्रमण शुरू हो गया है। लेकिन कैट्ज़ ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में संकेत दिया कि हमला शुरू हो गया है। उन्होंने लिखा, ‘‘ गाज़ा जल रहा है। इजराइली सेना आतंकवादी ढांचे पर कड़ा प्रहार कर रही है और सैनिक (इजराइली) बंधकों की रिहाई और हमास की हार के लिए वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। जब तक कि मिशन पूरा नहीं हो जाता जब तक हम न तो झुकेंगे और न ही पीछे हटेंगे।’’

गाजा सिटी में विस्तारित अभियान शुरू, लोगों को जगह छोड़ने की चेतावनी : इजराइल सेना

इजराइल की सेना का कहना है कि गाजा सिटी में उसका विस्तारित अभियान शुरू हो गया है और यहां रहने वाले लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा गया है। इजराइली सेना ने कहा कि ‘‘हमास के सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए’’ उसका तेज अभियान शुरू हो गया है। इज़राइल की अरबी भाषा के प्रवक्ता अविचे एड्री ने मंगलवार सुबह ‘एक्स’ पर इज़राइल के विस्तारित अभियान की घोषणा की।

उत्तरी गाजा में रात भर हुये जबरदस्त हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गयी। गाजा सिटी में विस्तारित अभियान शुरू करने से एक महीने पहले से इजराइल स्थानीय लोगों को वहां से चले जाने के लिये कह रहा है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि गाजा के दक्षिण में भारी भीड़ और उच्च परिवहन खर्च के कारण गाजा सिटी को खाली करने में असमर्थ हैं ।

