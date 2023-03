TikTok: फ्रांस ने साइबर सुरक्षा जोखिमों के बीच सरकारी उपकरणों से टिकटॉक पर लगाया प्रतिबंध

France bans TikTok: गोपनीयता और साइबर सुरक्षा से संबंधित जोखिमों में वृद्धि से निपटने के लिए फ्रांस की सरकार ने सरकारी उपकरणों पर चीनी वीडियो-साझाकरण एप्लिकेशन टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस सरकार ने कथित तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वर्क फोन पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है।

शुक्रवार को, फ्रांसीसी लोक सेवा मंत्री स्टानिस्लास गुएरिनी ने घोषणा की कि चीन के स्वामित्व वाले वीडियो-साझाकरण सॉफ्टवेयर टिकटॉक को अब सिविल सेवकों के कार्य फोन पर अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच, फ्रांसीसी लोक सेवा मंत्री ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, "हमारे प्रशासन और सिविल सेवकों की साइबर सुरक्षा की गारंटी के लिए, सरकार ने लोक सेवकों के पेशेवर फोन पर टिकटॉक जैसे मनोरंजक एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।"

इससे पहले, न्यूजीलैंड के सांसदों के फोन पर वीडियो-शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सेवा, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत ने भी गोपनीयता और सुरक्षा चिंताओं को लेकर 2020 में मैसेजिंग ऐप वीचैट सहित टिकटॉक और दर्जनों अन्य चीनी ऐप्स पर देशव्यापी प्रतिबंध लगा दिया।

France banned the “recreational” use of TikTok, Twitter, Instagram and other apps on gov't employees’ phones https://t.co/5wQmw5CAmOpic.twitter.com/eYqxB1SQak