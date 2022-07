UK Prime Minister: भारतीय मूल के सुनक सबसे आगे, एलिमिनिशेन राउंड में मिले 25 फीसदी वोट, जानें दौड़ में कौन-कौन

Highlights कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का स्थान लेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री केमी बादेनोक (11 फीसदी) और सांसद टॉम तुगेंदत (10 फीसदी) शामिल हैं। नए वित्त मंत्री नाधिम जहावी और जेरेमी हंट 7 और 5 फीसदी वोट पाकर बाहर हो गए।

लंदनः भारतीय मूल के सांसद और पूर्व ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सनक ने शानदार बढ़त बना ली है। कंजरवेटिव पार्टी के नेता और यूके के प्रधानमंत्री के रूप में पहले दौर के मतदान में सबसे अधिक वोट जीते।एलिमिनिशेन राउंड में सुनक को 25 फीसदी वोट मिले। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व के लिए मतदान के पहले दौर में जीत गए।

ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का स्थान लेगा। सुनक और अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवरमैन (9 फीसदी) के अलावा इस सूची में विदेश मंत्री लिज ट्रस (14 फीसदी), वाणिज्य मंत्री पेनी मोर्डेंट (19 फीसदी), पूर्व कैबिनेट मंत्री केमी बादेनोक (11 फीसदी) और सांसद टॉम तुगेंदत (10 फीसदी) शामिल हैं।

Former British Finance Minister Rishi Sunak won the most votes in the first round of voting to succeed Boris Johnson as leader of the Conservative Party and UK Prime Minister, as two candidates were eliminated: Reuters



