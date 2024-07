अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाले की पहली तस्वीर आई सामने, हमला करने वाले क्या हुआ हश्र, यहां पढ़ें

Donald Trump Rally Firing:अमेरिका में इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव के लिए रैलियां और डिबेट अपने चरम पर हैं। इस बीच राष्ट्रपति पद के दावेदारों में शामिल रिपल्बिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन दम भर रहे हैं। दूसरी तरफ शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की रैली में मौजूद शूटर ने उनपर गोलियां बरसा दीं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गएं। यह घटना पेंसिल्वेनिया के बटलर में घटित हुई, जहां हत्यारे ने उनपर गोली चलाई।

फिलहाल माना ये जा रहा है कि इस घटना के बाद सीक्रेट सर्विस ने उस कथित आरोपी और शूटर को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इस हिंसा के दौरान रैली में मौजूद एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। व्यक्ति की मौत शूटर के द्वारा चलाई जा रही गोली की चपेट में आने से हुई। यह बात मीडिया रिपोर्ट के जरिए सामने आई है।

BREAKING: ANOTHER PHOTO OF ALLEGED PRESIDENT TRUMP SHOOTER Thoughts? pic.twitter.com/Yz0qHwnbES

हालांकि, कथित शूटर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने भी आ गई हैं, जिसमें उसे शूटिंग से कुछ समय पहले देखा गया और सीक्रेट सर्विस एजेंटों द्वारा गोली मारे जाने के बाद उसकी खून से सनी तस्वीर भी सामने आ चुकी है।

Sent by law enforcement source



*ALLEGEDLY* body of Trump shooter pic.twitter.com/Z7YROjF2o3