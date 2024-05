FA Cup final: यहां के हम सिकंदर!, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैनचेस्टर सिटी को 2-1 से हराकर एफए कप पर किया कब्जा, यूरोपा लीग में प्रवेश

Highlights FA Cup final: यूनाइटेड को आठ साल में पहली बार एफए कप जीतने की राह पर ला दिया। FA Cup final: मैनचेस्टर यूनाइटेड ने धमाल कर इतिहास कायम किया। FA Cup final: एफए कप फाइनल में सिटी से 2-1 की हार का बदला ले लिया है।

FA Cup final: मैनचेस्टर यूनाइटेड ने धमाल कर इतिहास कायम किया। मैनचेस्टर सिटी को फाइनल में 2-1 से कूट कर एफए कप फाइनल जीत लिया और इसके साथ ही यूरोपा लीग के लिए क्वालीफाई किया। सिटी लगातार दूसरी बार प्रीमियर लीग और एफए कप डबल जीतने को लेकर फैंस की पंसदीदा थी। एलेजांद्रो गार्नाचो और कोबी मैनू के पहले हाफ के गोल ने यूनाइटेड को आठ साल में पहली बार एफए कप जीतने की राह पर ला दिया। 2016 में क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ यूनाइटेड की एफए कप फाइनल जीत के दो दिन बाद ही वैन गाल को निकाल दिया गया था।

Days like today aren't possible without you.



To every single one of you supporting us at Wembley, at home and all over the world: thank you will never be enough ❤️#MUFC || #FACupFinalpic.twitter.com/pjZzmrdruy