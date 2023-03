भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने नए अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी से की मुलाकात, जानें किस मुद्दे पर हुई चर्चा

Highlights लॉस एंजिलिस के पूर्व मेयर एरिक गार्सेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी को बधाई दी। अमेरिकी सीनेट ने इस महीने की शुरुआत में भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में गार्सेटी के नामांकन की पुष्टि कर दी थी।

वॉशिंगटन: लॉस एंजिलिस के पूर्व मेयर एरिक गार्सेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। इसी क्रम में अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने शनिवार को भारत, अमेरिका की द्विपक्षीय साझेदारी को गहरा करने की तात्कालिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की।

संधू ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में शपथ लेने पर एरिक गार्सेटी को बधाई दी। जैसा कि वह भारत के लिए प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं, हमने अपने नेताओं के दृष्टिकोण के अनुरूप द्विपक्षीय साझेदारी को गहरा करने के लिए कुछ तात्कालिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की। एरिक के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं।"

Congratulated @ericgarcetti on his swearing in as the Ambassador of 🇺🇸 to 🇮🇳



As he prepares to depart for India, we discussed some immediate priorities in deepening the bilateral partnership, in line with our Leaders’ vision.



Look forward to working with Eric. pic.twitter.com/Hgz39v4Bvr