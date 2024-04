English premier League: 29 मैच में 67 अंक, लिवरपूल ने ब्राइटन को 2-1 से हराया, खिताब की दौड़ में सबसे आगे

Highlights दूसरे नंबर पर काबिज आर्सेनल से दो अंक आगे है। तीसरे नंबर की टीम मैनचेस्टर सिटी से तीन अंक आगे है। गोल की बदौलत लिवरपूल बेहतर स्थिति में पहुंच गया है।

English premier League EPL: मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल का मैच गोल रहित ड्रा छूटने से लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबॉल प्रतियोगिता में खिताब की दौड़ में सबसे आगे हो गया है। लिवरपूल ने एक अन्य मैच में शुरू में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके ब्राइटन को 2-1 से हराया। इससे उसके 29 मैच में 67 अंक हो गए हैं।

तथा वह दूसरे नंबर पर काबिज आर्सेनल से दो अंक और तीसरे नंबर की टीम मैनचेस्टर सिटी से तीन अंक आगे है। इस प्रतियोगिता में अभी नौ दौर के मैच खेले जाने बाकी हैं। अभी इन तीनों टीम के बीच चैंपियन बनने के लिए मुकाबला जारी रहेगा लेकिन मोहम्मद सलाह के दूसरे हाफ में किए गए गोल की बदौलत लिवरपूल बेहतर स्थिति में पहुंच गया है।

🚨🚨What a goal from Mo Salah and beautiful assist from Mac Allister.



It's time for Klopp's Liverpool to carry EPL trophy again pic.twitter.com/9XqyZ8sKzZ