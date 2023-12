फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने गणतंत्र दिवस के निमंत्रण के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, कहा- "मैं आपके साथ जश्न मनाने के लिए यहां रहूंगा"

Highlights फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन होंगे 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि मैक्रॉन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को किया स्वीकार एक्स पर पोस्ट में कहा- "मैं आपके साथ जश्न मनाने के लिए यहां रहूंगा"

नई दिल्ली: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने शुक्रवार को अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अपनी यात्रा की पुष्टि की और निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मैक्रॉन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया,“आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मेरे प्रिय मित्र @नरेंद्रमोदी। भारत, आपके गणतंत्र दिवस पर, मैं आपके साथ जश्न मनाने के लिए यहां रहूंगा!”

इससे पहले दिन में, विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि वह पीएम मोदी के निमंत्रण पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रॉन 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे।"

भारत और फ्रांस रणनीतिक साझेदार के रूप में कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर उच्च स्तर की समानता साझा करते हैं। विशेष रूप से, यह छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी नेता राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। मैक्रॉन से पहले, पूर्व फ्रांसीसी प्रधान मंत्री जैक्स शिराक 1976 और 1998 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, साथ ही पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी'एस्टिंग, निकोलस सरकोजी और फ्रेंकोइस ओलांद क्रमशः 1980, 2008 और 2016 में मुख्य अतिथि थे।

Thank you for your invitation, my dear friend @NarendraModi. India, on your Republic Day, I’ll be here to celebrate with you!