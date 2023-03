ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले शख्स बने एलन मस्क, बराक ओबामा को छोड़ा पीछे

Highlights गुरुवार को टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक के 133,084,560 ट्विटर फॉलोअर्स थे जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के फॉलोअर्स 133,041,813 से ज्यादा हैं

वाशिंगटन: एलन मस्क ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले अकाउंट के रूप में पीछे छोड़ दिया है। पांच महीने बाद उन्होंने एक उथल-पुथल भरे अधिग्रहण में माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदा था। गुरुवार को टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक के 133,084,560 ट्विटर फॉलोअर्स थे, जो ओबामा के फॉलोअर्स 133,041,813 से ज्यादा हैं।

एलन मस्क ने पिछले हफ्ते कर्मचारियों को बताया कि कंपनी के पास 44 अरब डॉलर का आधा मूल्य था और टाइकून अभी भी विज्ञापनदाताओं और सरकारी नियामकों को डराने के बिना सामग्री मॉडरेशन को ब्रेक लेने का तरीका खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। नियंत्रण लेने के बाद से, मस्क ने समूह के 7,500 कर्मचारियों से घटाकर 2,000 से कम कर दिया है और प्लेटफॉर्म को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए भुगतान किए गए ग्राहकों को ढोलने में अपना विश्वास रखा है, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहे हैं।

सोशल मीडिया ऐप में कई तकनीकी गड़बड़ियां देखी गई हैं, जिसमें एक ऐसी घटना भी शामिल है जहां मस्क के ट्वीट अचानक लाखों उपयोगकर्ताओं के फीड पर हावी हो गए, यहां तक कि उनमें ऐसे भी फॉलोअर्स थे जो एलन मस्क का पालन नहीं करने वाले भी थे।

