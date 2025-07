Earthquake Today: रूस के कामचटका में आया 8.7 की तीव्रता वाला भूकंप, अमेरिका से जापान तक सुनामी का अलर्ट; दहशत में लोग

Earthquake Today: रूस के कामचटका प्रायद्वीप में बुधवार को 8.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आने से धरती जोर से हिली। भूकंप इतना जोरदार रहा कि इसका असर दो अन्य देशों पर पड़ा, जिसके बाद जापान और अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र के अनुसार, 8.7 तीव्रता के भूकंप के बाद मंगलवार को हवाई, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए सुनामी चेतावनी जारी की गई है, साथ ही रूस के सुदूर पूर्वी तट के लिए भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) के अनुसार, समुद्र के नीचे आया भूकंप जापान के सबसे उत्तरी मुख्य द्वीप होक्काइडो से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित था। हालाँकि जापान में भूकंप के झटके हल्के ही महसूस किए गए, लेकिन एजेंसी ने प्रशांत तटरेखा के लिए सुनामी चेतावनी जारी की, जिसमें 1 मीटर (3.3 फीट) ऊँची लहरों की चेतावनी दी गई।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने बताया कि भूकंप उथला था, जिसकी गहराई केवल 19.3 किमी (12 मील) थी। इसका केंद्र अवाचा खाड़ी के किनारे 1,65,000 की आबादी वाले शहर पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से लगभग 125 किमी (80 मील) पूर्व-दक्षिण-पूर्व में पाया गया। यूएसजीएस ने इसकी तीव्रता 8.0 के पूर्व अनुमान से बढ़ाकर 8.7 कर दी।

रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.7 तीव्रता के भूकंप के बाद जापान की मौसम एजेंसी ने बुधवार को अपनी सुनामी चेतावनी बढ़ा दी और कहा कि तीन मीटर (9.8 फीट) ऊँची लहरें उठने की आशंका है।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने कहा कि ये लहरें जापान के प्रशांत तट पर सुबह 10:00 बजे से 11:30 बजे (01:00-02:30 GMT) के बीच आने की आशंका है।

