Earthquake in Japan-Taiwan Live Updates: ताइवान में भूकंप से तबाही, 10 की मौत और 1070 लोग घायल, लापता होटल कर्मचारी मिले, देखें वीडियो

Earthquake in Japan, Taiwan Live Updates: ताइवान में भूकंप ने दुनिया भर को झकझोर दिया है। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और हादसे में 1070 लोग घायल हो गए। अभी भी कई लोग लापता है। ताइवान में बुधवार को आये भूकंप को बीते 25 वर्ष में सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जा रहा है, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गयीं और कई लोग दूर-दराज के इलाकों में फंस गये। भारतीय ताइपे एसोसिएशन ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सलाह का पालन करने का अनुरोध किया है। ताइवान में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को सहायता और मार्गदर्शन के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी की है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने ताइवान के पास प्रारंभिक तीव्रता 7.5 भूकंप का पता लगाने के बाद अलार्म बजाया।

These nurses risk their lives to literally save lives of babies during earthquake in Taiwan. Real life heros! Be safe🙏 pic.twitter.com/Q8YLdSKQkJ

ताइवान में आए शक्तिशाली भूकंप के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को बचावकर्मी लापता लोगों की खोज में जुट हुए हैं। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गयी है। भूकंप के केंद्र के समीप पूर्वी तटीय शहर हुआलीन में मजदूरों ने एक क्षतिग्रस्त इमारत को स्थिर करने के लिए उसके चारों ओर निर्माण सामग्री डालने के लिए खुदाई की।

STRONGEST #earthquake IN 25 YEARS HIT #Taiwan#Japan. MASSIVE DESTRUCTION REPORTED EVERYWHERE💔 #Tsunami IS APPROACHING TOO.

This is a reminder of how life is so temporary. Prayers for them 💔 pic.twitter.com/4LJfhcY4Ry