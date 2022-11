डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 22 महीने बाद फिर बहाल, ट्विटर पोल के बाद बैन को हटाने का एलन मस्क का ऐलान

Highlights एलन मस्क ने एक ट्विटर पोल के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को बहाल करने का ऐलान किया। मस्क की ओर से की गई घोषणा के कुछ देर बाद वापस दिखने लगा डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट। पिछले साल ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट किया था बैन, मस्क के मुताबिक पोल में 51.8 प्रतिशत लोगों ने दिया समर्थन।

सैन फ्रांसिस्को: ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने रविवार सुबह (भारतीय समय के अनुसार) बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को फिर से बहाल किया जाएगा। मस्क के ट्विटर के अधिग्रहण के बाद से ही ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से बैन हटाए जाने को लेकर चर्चा हो रही थी।

बहरहाल, मस्क ने कहा कि ट्विटर पोल के नतीजों के आधार पर डोनाल्ड ट्रम्प को ट्विटर पर वापस आने की अनुमति दी जाएगी। मस्क द्वारा ट्वीट किए गए सर्वे के नतीजों में नजर आता है कि डेढ़ करोड़ से कुछ अधिक लोगों ने ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से बैन हटाए जाने के सवाल पर अपना मत रखा।

मस्क के ट्वीट के कुछ समय बाद ही ट्रंप का ट्विटर अकाउंट फिर नजर आने लगा। मस्क ने इससे पहले ट्वीट किया, 'लोगों ने अपना मत जाहिर कर दिया है। ट्रंप का अकाउंट बहाल होगा।' सर्वे के अनुसार ट्रंप की वापसी के लिए 51.8 प्रतिशत लोगों ने समर्थन दिया। वहीं इसके खिलाफ 48.2 प्रतिशत लोगों ने वोट दिया। ट्रंप के ट्विटर खाते को पिछले साल उनके समर्थकों की भीड़ द्वारा यूएस कैपिटल पर हमला करने के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था।

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv