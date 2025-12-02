Trump Health Report: व्हाइट हाइस ने जारी किया राष्ट्रपति ट्रंप का एमआरआई स्कैन, जानें हेल्थ रिपोर्ट में क्या आया सामने

Trump Health Report: व्हाइट हाउस के चिकित्सक सीन पी. बारबेला ने इस स्कैन को "राष्ट्रपति ट्रम्प की उम्र में कार्यकारी शारीरिक परीक्षण के लिए मानक" बताया।

Trump Health Report:  अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चिकित्सक ने कहा कि राष्ट्रपति का अक्टूबर में एहतियात के तौर हृदय और पेट का एमआरआई स्कैन कराया गया था जिसके परिणाम ‘‘पूरी तरह सामान्य’’ पाए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस द्वारा चिकित्सक की ओर से जारी एक मेमो में यह जानकारी दी गयी है।

डॉ. शॉन बारबाबेला ने सोमवार को एक बयान में कहा कि ट्रंप की शारीरिक जांच में ‘एडवांस्ड इमेजिंग’ शामिल थी, जो कि ट्रंप की आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए 'मानक शारीरिक परीक्षण' का हिस्सा है। डॉ बारबाबेला ने निष्कर्ष निकाला कि हृदय और पेट की इमेजिंग ‘‘एकदम सामान्य’’ है।

चिकित्सक ने लिखा, ‘‘यह जांच निवारक तौर पर की गयी है ताकि समस्याओं की जल्द पहचान की जा सके, पूरी स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाया जा सके और उनकी दीर्घकालिक जीवन शक्ति तथा कार्यप्रणाली बनी रहे।’’ ट्रंप द्वारा रविवार को स्कैन के परिणाम जारी करने की घोषणा के बाद व्हाइट हाउस ने बारबाबेला का ज्ञापन जारी किया। इससे पहले व्हाइट हाउस ने यह बताने से इनकार कर दिया था कि अक्टूबर में वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में हुए इस शारीरिक परीक्षण के दौरान एमआरआई क्यों किया गया था।

रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में एमआरआई के परिणाम को 'पूरी तरह ठीक' बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई चाहे तो वह रिपोर्ट जारी कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 'कोई अंदाज़ा नहीं है' कि एमआरआई शरीर के किस अंग पर किया गया था लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह 'मस्तिष्क का नहीं था क्योंकि उन्होंने एक संज्ञानात्मक परीक्षण पास किया था'। 

