31 साल की जॉर्जिना रोड्रिग्स से रोनाल्डो ने की सगाई, हीरे अंगूठी की कीमत का खुलासा, जानें

Highlights आभूषण विशेषज्ञों ने तब से अंगूठी की कीमत का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। इंस्टाग्राम पर अपनी उंगली में एक बड़ी अंगूठी दिखाते हुए एक तस्वीर के साथ इस खुशखबरी की घोषणा की। कैप्शन में लिखा, ‘‘हां हमने सगाई कर ली है। यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है।’’

वाशिंगटनः पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रेमिका जॉर्जिना रोड्रिग्ज से सगाई कर ली है। जॉर्जिना ने सोशल मीडिया पर उस शानदार अंगूठी का प्रदर्शन किया जिसके साथ रोनाल्डो ने उन्हें प्रपोज किया था। अर्जेंटीना-स्पेनिश मॉडल ने हाँ कहकर अपने फैसले की पुष्टि की, जिससे प्रशंसक खुशी से झूम उठे। जैसे ही सगाई की अंगूठी की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। विशेषज्ञों ने इसकी कीमत का आकलन करना शुरू कर दिया। अंगूठी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी है। बीच में अंडाकार हीरा और दो छोटे रत्न जड़े हैं। आभूषण विशेषज्ञों ने तब से अंगूठी की कीमत का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है।

जॉर्जिना 31 साल की हैं। उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर अपनी उंगली में एक बड़ी अंगूठी दिखाते हुए एक तस्वीर के साथ इस खुशखबरी की घोषणा की। जॉर्जिना ने तस्वीर के साथ स्पेनिश में कैप्शन में लिखा, ‘‘हां हमने सगाई कर ली है। यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है।’’ जॉर्जिना और 40 वर्षीय रोनाल्डो की दो बेटियां हैं।

उन्होंने रोनाल्डो के अन्य तीन बच्चों की परवरिश में भी मदद की है। जॉर्जिना ने 2022 में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था लेकिन उनमें से एक लड़के की मौत हो गई थी। रोनाल्डो की जॉर्जिना से 2016 में मुलाकात हुई थी जब वह मैड्रिड के एक स्टोर में काम करती थीं। रियाल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड पूर्व स्टार रोनाल्डो अब सऊदी अरब में अल-नासर के लिए खेलते हैं।

ब्रियोनी रेमंड के अनुसार, मुख्य अंडाकार हीरा 25-30 कैरेट के बीच हो सकता है। जौहरी फ्रैंक डार्लिंग के संस्थापक केगन फिशर के अनुसार, दोनों तरफ के हीरे लगभग 1 कैरेट के लग रहे हैं। हीरे की गुणवत्ता और आकार से पता चलता है कि यह बिल्कुल प्रीमियम है, और पेशेवर मूल्यांकन 2-5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 16.8 करोड़ रुपये से 42 करोड़ रुपये) के बीच है।

लॉरेल डायमंड्स की लॉरा टेलर का सुझाव है कि अंगूठी की न्यूनतम कीमत 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, जबकि रेयर कैरेट के सीईओ अजय आनंद ने अंगूठी की कीमत 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक आंकी है। "हाँ, मुझे लगता है। इस बार भी और मेरे पूरे जीवन में भी।" जॉर्जीना द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा की गई तस्वीर में क्रिस्टियानो भी दिखाई दे रहे हैं और उन्हें टैग किया गया है।

Web Title: Cristiano Ronaldo engaged girlfriend Georgina Rodriguez diamond ring Cost Gave Revealed see video