अमेरिकी संसद की समिति ने की ‘नाटो प्लस’ में भारत को शामिल करने की सिफारिश, जानें इस संगठन में शामिल होने से क्या फर्क पड़ेगा?

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 27, 2023 10:04 AM

नाटो प्लस में भारत को शामिल करने से हिंद प्रशात क्षेत्र में सीसीपी की आक्रामकता को रोकने और वैश्विक सुरक्षा मजबूत करने में अमेरिका तथा भारत की करीबी साझेदारी बढ़ेगी।

