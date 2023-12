दक्षिण चीन सागर में चीनी जहाज ने फिलिपीन के जहाज को टक्कर मारी, दोनों देशों के बीच बढ़ा तनाव

Highlights फिलीपीन के तटरक्षक ने आरोप लगाया है फिलीपीन तटरक्षक द्वारा जारी किए गए ड्रोन वीडियो तीन जहाजों पर पानी की बौछारें कीं और उनमें से एक जहाज को टक्कर मार दी

नई दिल्ली: दक्षिण चीन सागर में चीन अपने पड़ोसियों को धमकाने और हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। फिलीपीन के तटरक्षक ने आरोप लगाया है कि चीनी तटरक्षक ने रविवार को एक विवादित शोल क्षेत्र में उसके तीन जहाजों पर पानी की बौछारें कीं और उनमें से एक जहाज को टक्कर मार दी। बताया गया है कि टक्कर से जहाज के इंजन को गंभीर क्षति पहुंची है।

China Coast Guard blasted water cannon toward a 🇵🇭 Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessels near Panatag (Scarborough) Shoal this morning (Dec. 9). The water cannons were used at least 8 times pic.twitter.com/IOmamQWgRa