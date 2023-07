चीन ने अमेरिका के लिए खड़ी की मुसीबत, बीजिंग में चीनी हैंकरों ने अमेरिकी राजदूत के ईमेल अकाउंट में लगाई सेंध

Highlights चीनी हैंकर्स ने अमेरिकी राजदूत का ईमेल किया हैक खूफिया जानकारी एकत्र करने के लिए हैकरों ने लगाई सेंध हैकरों ने पूर्वी एशिया के सहायक विदेश मंत्री डैनियल क्रिटेनब्रिंक के ईमेल खाते तक भी पहुंच बनाई।

वाशिंगटन: अमेरिका के लिए चीन सिरदर्दी बन चुका है क्योंकि हाल ही में चीनी हैंकर्स ने अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स के ईमेल में सेंधमारी की है। बीजिंग में इन चीनी हैंकरों ने इस घटना को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से अंजाम दिया है।

एएनआई ने अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि हैकरों ने पूर्वी एशिया के सहायक विदेश मंत्री डैनियल क्रिटेनब्रिंक के ईमेल खाते तक भी पहुंच बनाई, जिन्होंने हाल ही में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ चीन की यात्रा भी की थी।

हालांकि, ये पहली बार नहीं है इससे पहले जून में भी राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन के बीजिंग दौरे से कुछ हफ्ते पहले चीनी हैकरों ने वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो और विदेश विभाग के अधिकारियों के ईमेल में भी सेंध लगाई थी।

