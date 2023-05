हिंद महासागर में मछली पकड़ने गया चीन का जहाज डूबा, 39 लोग लापता

By अंजली चौहान | Published: May 17, 2023 11:35 AM

घटना मंगलवार को तड़के करीब 3 बजे हुई जब चीनी जहाज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गया था।

photo credit: twitter