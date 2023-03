पुतिन के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर बोला चीन- आईसीसी को दोहरे मापदंड से बचना चाहिए

Highlights अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। चीन ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से दोहरे मानकों से बचने और देश के प्रमुखों के लिए प्रतिरक्षा का सम्मान करने का आह्वान किया। वांग ने अदालत से राजनीतिकरण और दोहरे मानकों से बचने का भी आग्रह किया।

बीजिंग: अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने शुक्रवार को यूक्रेन से बच्चों के अपहरण में कथित संलिप्तता के कारण युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ऐसे में चीन ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से दोहरे मानकों से बचने और देश के प्रमुखों के लिए प्रतिरक्षा का सम्मान करने का आह्वान किया।

