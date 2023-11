"चीन ने विदेशी जमीन पर एक इंज भी कब्जा नहीं किया", बाइडेन के सामने शी जिनपिंग ने बोला सफेद झूठ

Highlights शी जिनपिंग ने जो बाइडेन के साथ बैठक कर वार्ता की जिनपिंग ने दावा किया कि उसने किसी देश की जमीन पर कब्जा नहीं किया अमेरिका ने तिब्बत, गलवान का मुद्दा उठाया

सैन फ्रांसिस्को: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने अमेरिका पहुंचे हुए हैं। इस दौरान दोनों देशों की बातचीत में शी जिनपिंग ने दावा किया कि उनके देश ने "कोई संघर्ष या युद्ध नहीं भड़काया है न एक इंच भी विदेशी भूमि पर कब्जा नहीं किया है।"

जिनपिंग की टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी बहुप्रतीक्षित वार्ता के कुछ घंटों बाद एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के मौके पर रात्रिभोज में आई, जहां दोनों नेताओं ने एक साल में पहली बार मुलाकात करते हुए तनाव कम करने का वादा किया।

शी ने आगे दावा किया, "पीपुल्स रिपब्लिक की स्थापना के बाद से 70 वर्षों या उससे अधिक समय में, चीन ने कोई संघर्ष या युद्ध नहीं भड़काया है, या एक इंच भी विदेशी भूमि पर कब्जा नहीं किया है।"

