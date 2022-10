नोबेल पुरस्कार 2022: कैरोलिन आर. बर्टोजजी, मोर्टन मेल्डल और के. बैरी शार्पलेस को संयुक्त रूप से मिला रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार

Nobel Prize 2022 in Chemistry: रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से कैरोलिन आर. बर्टोज़ज़ी, मोर्टन मेल्डल और के. बैरी शार्पलेस को "क्लिक केमिस्ट्री और बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए" दिया गया है।

बुधवार को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 2022 रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की घोषणा करते कैरोलिन आर. बर्टोज़ी, मोर्टन मेल्डल और के. बैरी शार्पलेस को "क्लिक केमिस्ट्री और बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए" के लिए दिया गया है।

शार्पलेस और मेल्डल ने रसायन विज्ञान के एक कार्यात्मक रूप क्लिक कमेस्ट्री की नींब रखी, जिसमें आणविक भवन ब्लॉक जल्दी और कुशलता से एक साथ जुड़ते हैं। जबकि बर्टोज़ज़ी ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नए आयाम दिया और जीवित जीवों में इसका उपयोग करना शुरू किया।

