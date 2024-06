अमेरिका में जालंधर की दो बहनों पर चली गोलियां, एक की मौत, दूसरी घायल

New Jersey Tragdey: अमेरिका के न्यू जर्सी से एक दुखद खबर सामने आई है। दरअसल यहां पंजाब के जालंधर की जसवीर कौर की गोली मारकर हत्या कर दी गई । यही नहीं पीड़िता की बहन भी घायल हुई है। पीड़िता की बहन का नाम गगनदीप कौर बताया जा रहा है। गोलीबारी की यह घटना जसवीर के घर के बाहर हुई। पीड़िता कार्ट्रेट के रूजवैलेट एवेन्यू में रह रही थी।

Shocking news from New Jersey, USA

A resident of Hussanipura village of Nakodar shot two girls of Nurmahal village of Jalandhar living in the US, New Jersey. One of the girl succumbed to injuries however, another one is admitted in hospital pic.twitter.com/SjS5MxIhOu