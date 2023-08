BRICS Banquet Dinner: विश्व के नेताओं ने Chandrayaan-3 की सफलता पर पीएम मोदी को दी बधाई

जोहान्सबर्ग: जोहान्सबर्ग में बुधवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भोज रात्रिभोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रयान-3 की सफलता पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित कई विश्व नेताओं ने बधाई दी। इससे पहले बुधवार को पीएम मोदी ने चंद्रयान-3 मिशन का जिक्र करते हुए कहा था कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के लिए दक्षिण अफ्रीका में हमारे प्रवासी भारतीयों का उत्साह वास्तव में खुशी देने वाला है।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा था, "चंद्रयान-3 के लिए जोहान्सबर्ग से पूरे रास्ते उत्साह महसूस हो रहा है! अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के लिए दक्षिण अफ्रीका में हमारे प्रवासी भारतीयों का उत्साह वास्तव में प्रसन्नतादायक है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जोहान्सबर्ग के एक होटल में एकत्र हुए प्रवासी भारतीयों का अभिवादन करते हुए अपनी तस्वीरें भी साझा कीं। चंद्रयान-3 ने बुधवार को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की।

Feeling the fervour all the way from Johannesburg for Chandrayaan-3!



The enthusiasm of our diaspora in South Africa for India's achievements in the space sector is truly gladdening. pic.twitter.com/ApPdiQI9Fd