Brazil Plane Crash: ग्रामाडो शहर में घरों और दुकानों में जा घुसा विमान, 10 लोगों की मौत, दर्जनों घायल

Brazil Plane Crash: ब्राजील में भयावह रोड एक्सीडेंट के बाद एक प्लेन क्रैश की खबर आई है। ब्राजील के प्रसिद्ध पर्यटक शहर ग्रामाडो में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 10 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन लोग घायल हो गए। ब्राज़ील की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार, विमान में सवार सभी 10 यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए हैं और जमीन पर मौजूद एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

घटना बीते रविवार की बताई जा रही है। ब्राजील की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि विमान एक घर की चिमनी से टकराया और फिर एक इमारत की दूसरी मंज़िल से टकराया और फिर ग्रामाडो के एक बड़े रिहायशी इलाके में एक मोबाइल फोन की दुकान से जा टकराया।

जमीन पर मौजूद एक दर्जन से ज्यादा लोगों को धुएँ के कारण चोट लगने के कारण अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई गई है।

यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दुर्घटना किस कारण से हुई।

#BREAKING#Brazil Governor Eduardo Leite of Rio Grande do Sul, Brazil, confirms no survivors after a plane carrying 10 crashed into buildings in Gramado. pic.twitter.com/jKFylwvA8A