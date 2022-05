ब्राजील: भूस्खलन और बाढ़ से कम से कम 35 लोगों की मौत, 1000 से अधिक लोग विस्थापित

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 29, 2022 08:54 AM

जनवरी में दक्षिण-पूर्वी राज्य साओ पाउलो में बाढ़ में कम से कम 18 की मौत हो गई थी। फरवरी में, रियो डी जनेरियो राज्य के पहाड़ों में मूसलाधार बारिश ने 230 से अधिक लोगों की जान ले ली थी।

