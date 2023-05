पुतिन के साथ मीटिंग के बाद बेलारूस के राष्ट्रपति को अस्पताल में कराया गया भर्ती, विपक्षी नेता ने कहा- 'हालत गंभीर', जहर देने की आशंका जताई

May 29, 2023

बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को मॉस्को के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बंद कमरे में एक बैठक के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई।

बेलारूस के राष्ट्रपति को अस्पताल में कराया गया भर्ती