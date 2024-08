शेख हसीना के बेडरूम पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, सामने आए 10 वीडियो, यहां देखें

Highlights प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर और बेडरूम में घुसे प्रदर्शनकारी इस बीच जो चीज जहां से मिली वो लेते हुए चला गया हालांकि, सेना ने देश की कमान अपने हाथों में ले ली है

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुसे प्रदर्शनकारी और लगभग सभी जगह को तितर-बितर कर दिया। फिलहाल जो तस्वीर आ रही हैं, वो देश के लिए ठीक नहीं है। हालांकि, सेना ने इस दौरान मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच जिसको जहां मौका मिला, वो वहां पर बैठ गया और सोफा-कुर्सी लूट कर भाग गए हैं। गौरतलब है कि आरक्षण को लेकर देश में युवाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और यह इतना बढ़ गया कि इसे रोकने में मौजूदा पीएम असफल रहीं।

और अब ऐसे हालात बन गए कि उन्हें वहां से देश छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि, इस बीच देश की कमान सेना ने अपने हाथों में ले ली है। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि अब सब कुछ पीएम आवास में सामान्य नहीं रह गया है।

हालांकि, इस साल बांग्लादेश में आम चुनाव हुए, शेख हसीना की पार्टी को 224 सीट मिली, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी को 11 और निर्दलीय रूप में 62 लोग सांसद के रूप में चुने गए थे। ऐसे में सेना ने कहा कि हम सभी दलों से बात कर रहे हैं, सामान्य सरकार बनाने की पूरी कवायद कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार सेना की देखरेख में ही चलेगी।

Bangladesh’s army chief General Waker-Uz-Zaman has addressed the nation, confirming that PM Sheikh Hasina has resigned and that an interim government will run the country. pic.twitter.com/XQ0b0HMY4k