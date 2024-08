Video: प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब की मूर्ति तोड़ते नजर आए, ताबड़तोड़ किया हथौड़े से वार

Highlights प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब की मूर्ति तोड़ते नजर आए बांग्लादेश में प्रदर्शन हद से ज्याद उग्र हो गया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है

Bangladesh Anti-Quota Protest: बांग्लादेश में प्रदर्शन हद से ज्याद उग्र हो गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सेना की मदद से बांग्लादेश छोड़ दिया है। 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। जगह–जगह हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। प्रदर्शनकारी PM आवास में घुस गए हैं। इस बीच एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जिसमें प्रदर्शनकारी बंगबंधु कहे जाने वाले बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब की मूर्ति तोड़ते नजर आए।

Who would have imagined we would have to see this scene ever! #Bangaldesh plunges in chaos pic.twitter.com/CTynTTwARA

मौजूदा हालात के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा है कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी और अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि उन्होंने सेना और पुलिस, दोनों को ही गोली नहीं चलाने के लिए कहा है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा है कि उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की है और उन्हें बताया कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी।

Bangladesh Army Chief Announces there will be New Govt in Bangladesh



Inspite of having overwhelming Majority Sheikh Haseena had to flee her country



This has been done by USA or China, locals were Pro Haseena



Big Jolt to Modi and Hindus in Bangladesh pic.twitter.com/LAN3NR6KRb