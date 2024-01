Bangladesh Elections 2024: पीएम शेख हसीना 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गईं, 300 सदस्यीय संसद में 200 सीट पर जीत दर्ज की, प्रधानमंत्री को 249965 वोट मिले, प्रतिद्वंद्वी को 469 वोट

Highlights अवामी लीग ने 12वें संसदीय चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। 1991 में लोकतंत्र की बहाली के बाद दूसरा सबसे कम मतदान है। लगातार चौथी बार और कुल मिलाकर पांचवां कार्यकाल के लिए चुनी गईं।

Bangladesh Elections 2024: बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पूर्व प्रधान मंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बहिष्कार के बीच रविवार को हुए राष्ट्रीय चुनाव में पांचवीं बार फिर से चुनाव जीता लिया है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 12वें संसदीय चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है।

1991 में लोकतंत्र की बहाली के बाद दूसरा सबसे कम मतदान है। हसीना लगातार चौथी बार और कुल मिलाकर पांचवां कार्यकाल के लिए चुनी गईं। हसीना की पार्टी ने 300 सदस्यीय संसद में 200 सीट पर जीत दर्ज की। रविवार को हुए मतदान के बाद मतगणना अब भी जारी है।

He noted that India will continue to support people of Bangladesh in realizing their vision of a stable, progressive and prosperous nation, guided by their long-standing friendship and inspired by their shared sacrifices of the Liberation War: Sources to ANI