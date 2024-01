Bangladesh Election 2024: बांग्लादेश में वोटिंग के बीच PM शेख हसीना को याद आया भारत, बोली- "हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत हमारा दोस्त है"

ढाका: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में आज चुनाव हो रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बार फिर चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करने की तैयारी में हैं। इस बीच, शेख हसीना को अपने मित्र देश भारत की याद आई है। उन्होंने आम चुनाव में वोट डालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश भाग्यशाली है कि उनका मित्र भारत है।

शेख हसीना ने कहा, " '' हम बहुत भाग्यशाली हैं, भारत हमारे विश्वसनीय दोस्त हैं। हमारे मुक्ति युद्ध के दौरान, उन्होंने हमारा समर्थन किया, 1975 के बाद, जब हमने अपना पूरा परिवार खो दिया... उन्होंने हमें आश्रय दिया इसलिए भारत के लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं।"

शेख हसीना ने रविवार को देश के विकास के लिए लोकतंत्र के महत्व पर जोर दिया और कहा कि पिछले वर्षों में उनकी सरकार ने लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थापना की है।

उन्होंने कहा, "हमारा देश संप्रभु और स्वतंत्र है... हमारी एक बड़ी आबादी है। हमने लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थापना की है... मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि लोकतंत्र इस देश में जारी रहे और लोकतंत्र के बिना, आप कोई भी विकास नहीं कर सकते। जैसा कि हम 2009 से 2023 तक एक दीर्घकालिक लोकतांत्रिक प्रणाली हैं, यही कारण है कि बांग्लादेश ने इस बात को बहुत अधिक उपलब्धि कराई।"

