Bangladesh Crisis: बांग्लादेश में हिंदू लोक गायक का घर जलाया, लूटपाट की, 3000 से अधिक संगीत वाद्ययंत्र फूंक दिया, जान बचाकर भागे राहुल आनंद

Highlights हिंसा में अब निशाने पर हिंदू समुदाय को लोग और उनके घर हैं हिंदू लोक गायक का घर जलाया, लूटपाट की राहुल आनंद का घर लगभग 140 साल पुराना था और यह एक सांस्कृतिक केंद्र था

Bangladesh Crisis: बांग्लादेश में जारी बड़े पैमाने पर हो रही हिंसा में अब निशाने पर हिंदू समुदाय को लोग और उनके घर हैं। दंगाई भीड़ ने एक हिंदू लोक गायक का घर जला दिया। लोकप्रिय लोक गायक राहुल आनंद के घर पर सोमवार को भीड़ ने धावा बोला, लूटपाट की और फिर जला दिया। ये पहला मामला नहीं है जब प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद देश में जारी हिंसा के बीच राजधानी ढाका में हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया हो। हाल ही में भीड़ द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया है और भीड़ द्वारा हिंदुओं के घरों को जला दिया गया है। इस हिंसा के बाद राहुल आनंद को अपने परिवार के साथ सबकुछ छोड़ के भागना पड़ा।

Renowned #Bangladeshi folk singer Rahul Ananda, his wife & teenage son flee, after a mob set ablaze their home in #Bangladesh



The 140yr old house was a cultural hub, visited by the music fraternity. French President Emmanuel Macron too had recently visited them during his 2023… pic.twitter.com/TjRToKGBTd