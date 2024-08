ब्राजील में एक्स पर प्रतिबंध: एलोन मस्क बोले- कमला हैरिस के जीतने पर अमेरिका में भी यही होगा

Highlights मस्क ब्राजील में उनके एक्स सोशल मीडिया नेटवर्क पर लगे प्रतिबंध से नाराज हैं एलोन मस्क बोले- कमला हैरिस के जीतने पर अमेरिका में भी यही होगा ब्राजील में एक्स के संचालन को पूर्ण रूप से निलंबित करने का आदेश दिया गया है

नई दिल्ली: टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क ब्राजील में उनके एक्स सोशल मीडिया नेटवर्क पर लगे प्रतिबंध से नाराज हैं। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने के गतिरोध के बाद देश में एक्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।

नाराज एलोन मस्क ने इसे अमेरिकी चुनाव से जोड़ा और दावा किया कि अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और उनके उपराष्ट्रपति पद के दावेदार टिम वाल्ज़ आगामी चुनाव में चुने गए तो फ्री स्पीच को खतरा होगा।

एलोन मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले 21वीं सदी में अभूतपूर्व हैं। अगर कमला/वाल्ज़ सत्ता हासिल करते हैं तो अमेरिका में भी ऐसा होगा।

The attacks this year on free speech are unprecedented in the 21st century.



It will happen in America too if Kamala/Walz gain power.



Just listen to what they’ve said. https://t.co/TkHxCOcs1w