Azerbaijan Airlines Plane Crash: क्रैश से पहले का खौफनाक मंजर..., यात्री ने हादसे से पहले का बनाया वीडियो, कुछ इस हालात में थी फ्लाइट

Azerbaijan Airlines Plane Crash: कजाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हुए अजरबैजान एयरलाइंस के विमान का हादसे से पहले का वीडियो सामने आया है। खौफनाक हादसे से पहले का वीडियो डरा देने वाला है जिसमें प्लेन के अंदर बैठे यात्री डरे और सहमे हुए हैं। वीडियो बनाने वाले यात्री ने प्लेन के अंदर की स्थिति दिखाई जिसमें वह भगवान से प्रार्थना करता हुआ नजर आ रहा है।

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसने यूजर्स के रोंगटे खड़े कर दिए हैं।

गौरतलब है कि अजरबैजान के बाकू से रूस के ग्रोज़नी जा रहा एम्ब्रेयर 190 जेट, कथित तौर पर कोहरे के कारण मार्ग बदलने के बाद कजाकिस्तान के अक्तौ शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 62 यात्रियों और चालक दल के पांच सदस्यों को ले जा रहे विमान को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें 29 जीवित बचे लोगों को अधिकारियों ने बचा लिया।

