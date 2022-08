Salman Rushdie attacked: मशहूर लेखक सलमान रुश्दी पर हुआ हमला, गर्दन पर चाकू से किया गया वार

Highlights न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक मशहूर लेखक को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया मंच पर अपना भाषण शुरू करने वाले थे रुश्दी, तभी एक शख्स ने किया हमला हमला करने वाले शख्स को नियंत्रित कर उसे हिरासत में लिया गया

न्यूयॉर्क: अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में मशहूर लेखर सलमान रुश्दी पर जानलेवाल हमला हुआ है। शुक्रवार को प्रख्यात लेखक पर उस समय हमला हुआ जब वे स्टेज पर भाषण दे रहे थे। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा आज (शुक्रवार) सुबह 11 बजे (स्थानीय समयानुसार) सलमान रुश्दी और एक साक्षात्कारकर्ता पर चौटाउक्का संस्थान में हमला किया गया। हमलावर ने रुश्दी की गर्दन पर चाकू से वार किया गया था और उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया।

समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के एक संवाददाता के मुताबिक पश्चिमी न्यूयॉर्क के चौटाउक्का संस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान सलमान रुश्दी अपना व्याख्यान शुरू ही करने वाले थे कि तभी एक शख्स मंच पर चढ़ा और रुश्दी पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से लेखक जमीन पर गिर गए।

A male suspect ran up onto stage at a speaking event & attacked Salman Rushdie & an interviewer at 11 am (local time), today in Chautauqua Institution in Chautauqua. Rushdie suffered an apparent stab wound to his neck & was transported by helicopter to a hospital: NY State Police https://t.co/AnpC6r45pFpic.twitter.com/ZXCizphI38