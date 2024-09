Asian Champions Trophy Hockey: भारत-चीन फाइनल मैच के दौरान चीनी झंडे लेकर दिखे पाकिस्तानी खिलाड़ी, बुरी तरह हुए ट्रोल

Asian Champions Trophy Hockey 2024:भारत और चीन के बीच एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के दौरान पाकिस्तान की हॉकी टीम स्टैंड पर देखी गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर में खिलाड़ियों को चीन के छोटे झंडे पकड़े हुए देखा गया, जो उनके पड़ोसियों की तुलना में मेजबानों के लिए उनके समर्थन का संकेत था और इसके लिए उन्हें ट्रोल किया गया।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी खेलों में कड़ी प्रतिद्वंद्विता होती है और उनके मुकाबलों के दौरान तनाव बढ़ जाता है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 के 2024 संस्करण में पाकिस्तान को भारत से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा, जो एक करीबी मुकाबला था। बाद में उन्हें सेमीफाइनल में चीन से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने फिर भी मेजबान का समर्थन किया।

India are playing China in the final of the Asian Champions Trophy. No points for guessing who the Pakistan Hockey team are supporting in the finals. pic.twitter.com/j1HN8gguFA — Nikhil Naz (@NikhilNaz) September 17, 2024

Pakistan Hockey team in Asian champions trophy 2024 :

- Got humiliated by India

- Lost the semis vs China

- Came to support China against India but saw India winning the trophy 🏆#IndVsChn#AsianChampionsTrophy2024#jugrajsinghpic.twitter.com/MSXvDlBwAK — Aksh (@AjXverse) September 17, 2024

Pakistan Hockey Team while watching Asian Champions Trophy Final b/w INDIA & CHINA pic.twitter.com/1GmjqVQAIi — Kriti Singh (@kritiitweets) September 17, 2024

Pakistan hockey team supporting China openly in the final against India.



Showing their levels to the world. Maybe they want another loan to feed their country.#Pakistanpic.twitter.com/E93SGVsmpT — Dwight Schrute (@v_schrute) September 17, 2024

People are trolling the Pakistan Hockey team for waving Chinese flags in the India-China match.



What’s the harm? Sponsors hain bhai…sirf team ke nahi, poore mulk ke. Itni wafadari tou banti hai. pic.twitter.com/50rf74O8Es — Major Gaurav Arya (Retd) (@majorgauravarya) September 17, 2024

इस बीच, मंगलवार को खेले गए इस महत्वपूर्ण मैच के 50वें मिनट तक भारत और चीन के बीच गतिरोध बना हुआ था। जुगराज सिंह ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह की मदद से गोल करके इस गतिरोध को तोड़ा। भारतीय टीम ने बढ़त बनाए रखी और मुकाबला जीत लिया।

हरमनप्रीत की टीम को 27वें मिनट में भी गोल करने का मौका मिला, क्योंकि कप्तान को खुद मौका मिला था। लेकिन वे इसे भुनाने में विफल रहे, क्योंकि गेंद पोस्ट में जा लगी। चीन ने लगातार बचाव और आक्रमण जारी रखा, लेकिन वे दूसरे पक्ष के गोल पोस्ट को भेदने में विफल रहे।

Web Title: Asian Champions Trophy Hockey: Pakistani players sitting in the gallery with Chinese flags during India-China final match, badly trolled