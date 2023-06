वीडियो: एयर फोर्स ग्रेजुएशन समारोह में मंच से लड़खड़ाकर गिरे जो बाइडन, पहले भी हो चुकी है ऐसी घटनाएं, जानें व्हाइट हाउस ने क्या कहा

Highlights अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को एक बार फिर से लड़खड़ाते हुए देखा गया है। वे यूएस एयर फोर्स के ग्रेजुएशन समारोह के दौरान मंच पर ही खुद को संभाल नहीं पाए थे। ऐसे में वे गिर गए थे जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने उठाया और फिर वे अपनी सीट पर गए थे।

वॉशिंगटन डीसी: गुरुवार को कोलोराडो में अमेरिकी वायुसेना अकादमी के उपाधिग्रहण समारोह के दौरान एक फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को लड़खड़ाते हुए देखा गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्लिप में देखा जा सकता है कि समारोह के दौरान जो बाइडन प्रमाण पत्र देने के बाद आगे जाते है और वे खुद को संभाल नहीं पाते है और जमीन पर गिर जाते है।

इस बीच वहां मौजूद अन्य लोग जो बाइडन को उठाते हैं और वे भी खुद को संभालते हैं और फिर वे अपनी सीट पर वापस चले जाते हैं। यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति जो बाइडन इस तरीके से लड़खड़ाए हैं, इससे पहले भी उन्हें इसी तरीके से गिरते हुए देखा गया है। पुरानी घटनाओं के भी कई वीडियो वायरल हुए थे।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला कि जो बाइडन एयर फोर्स ग्रेजुएशन समारोह में हिस्सा ले रहे हैं और इस दौरान वे कैडेट्स को बधाई और प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इसके बाद जैसे ही वे वहां से चलते है वे वहां लड़खड़ा जाते है और जमीन पर गिर जाते हैं। बताया जा रहा है कि वहां रेत से भरा हुआ बैग था जिसमें वे लड़ गए थे और खुद को संभाल नहीं पाए थे।

BREAKING: President Biden takes a fall on stage at the U.S. Air Force Academy graduationpic.twitter.com/BLef4F8eby