अमेरिका: नेवादा में रेनो एयर शो के दौरान दो विमानों की टक्कर, दोनों पायलटों की मौत; परखच्चे उड़े विमान का मलबा दूर तक बिखरा

Highlights अमेरिका में एयर शो के दौरान हादसा दो विमानों के आपस में टकराने के बाद दो पायलटों की मौत एयर शो को किया गया रद्द

वाशिंगटन: अमेरिका के नेवादा क्षेत्र के रेनो में नेशनल चैम्पियनशिप एयर रेस और एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया। शो के दौरान हवा में दो विमान आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि इसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि हादसा रविवार को हुआ है। दोपहर करीब 2:15 बजे रेनो एयर रेसिंग एसोसिएशन ने फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, आज दोपहर (रविवार) टी-6 गोल्ड रेस के समापन पर लैंडिंग के समय दो विमान टकरा गए और इसकी पुष्टि हो गई है कि दोनों पायलटों की मौत हो गई है।

घटना के बाद आनन-फानन में एयर शो को रद्द कर दिया गया। वहीं, दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा जमीन पर कई किलोमीटर तक बिखरा हुआ था।

गौरतलब है कि दोनों पायलटों की पहचान निक मैसी और क्रिस रशिंग के रूप में हुई है। आयोजकों की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि दोनों विशेषज्ञ कुशल पायलट और टी-6 क्लास में गोल्ड विजेता, मैसी ने सिक्स-कैट को उड़ाया और रशिंग ने बैरन रिवेंज को उड़ाया। दोनों पायलटों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है और इस त्रासदी से निपटने के लिए सहायता सेवाएँ मौके पर मौजूद हैं।

इसमें कहा गया है कि किसी अन्य के घायल होने की सूचना नहीं है, शेष दौड़ रद्द कर दी गई। एक बयान में, राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी), संघीय विमानन प्रशासन ने कहा कि वह दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच कर रहा है।

एजेंसी ने दोनों विमानों की पहचान उत्तरी अमेरिकी टी-6जी और उत्तरी अमेरिकी एटी-6बी के रूप में की और कहा कि उन्होंने अभी-अभी दौड़ पूरी की है।

