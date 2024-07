अमेरिका: पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप की रैली में गोलीबारी; कान से निकला खून, शूटर की मौत

Attack on Donald Trump: अमेरिका में इस समय राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां चल रही है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप अपनी जीत के लिए वोटरों के बीच रैलियां कर रही है। बीते शनिवार को पेनसिल्वेनिया में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रैली में गोलीबारी के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। भीषण गोलीबारी के होते ही रैली में भगदड़ मच गई और लोगों की जान पर बन आई। गोलियों की आवाज के बीच फौरन सुरक्षाकर्मियों ने ट्रंप को वहां से निकाला जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

#WATCH | Gunfire at Donald Trump's rally in Butler, Pennsylvania (USA). He was escorted to a vehicle by the US Secret Service



"The former President is safe and further information will be released when available' says the US Secret Service.



(Source - Reuters) pic.twitter.com/289Z7ZzxpX — ANI (@ANI) July 13, 2024

अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शुरुआती तेज धमाकों के बाद ट्रंप जमीन पर गिर गए, जो घायल प्रतीत हो रहे थे। उन्हें जब मंच से उतारा गया तो उनके कान पर चेहरे पर खून के धब्बे दिखाई दिए। एएनआई के हवाले से जिला अटॉर्नी ने कहा कि ट्रंप, जिन्हें शूटिंग में कान में चोट लगी थी, ठीक हो जाएंगे और उन्हें तुरंत यूएस सीक्रेट सर्विस द्वारा ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि रैली में मौजूद एक अन्य दर्शक की हालत गंभीर है।

At least one rally attendee and the gunman are dead after a shooting at a Trump rally in Pennsylvania, the Butler County DA says, reports CNN



(Source - CNN) pic.twitter.com/tiKOlBOvb1 — ANI (@ANI) July 14, 2024

इस बीच, सुरक्षाकर्मियों ने फौरन मोर्चा संभालते हुए शूटर को भी मार गिराया। यूएस सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुग्लिल्मी ने कहा कि सुरक्षात्मक उपाय लागू किए गए हैं और घटना की अब सक्रिय जांच चल रही है। गुग्लिल्मी ने पुष्टि की कि ट्रंप सुरक्षित हैं और अधिक जानकारी उपलब्ध होने पर जारी की जाएगी।

गुग्लिल्मी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "13 जुलाई की शाम को पेन्सिलवेनिया में ट्रंप की रैली में एक घटना हुई। सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षात्मक उपाय लागू किए हैं और पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षित हैं।" उन्होंने कहा, "यह अब एक सक्रिय सीक्रेट सर्विस जांच है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर जारी की जाएगी।"

Chief of Communications for the United States Secret Service, Anthony Guglielmi tweets, "An incident occurred the evening of July 13 at a Trump rally in Pennsylvania. The Secret Service has implemented protective measures and the former President is safe. This is now an active… pic.twitter.com/iLJqIIVHbd — ANI (@ANI) July 13, 2024

टेस्ला मोटर्स के सीईओ एलन मस्क ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर घटना का एक वीडियो साझा किया और लिखा, "मैं राष्ट्रपति ट्रंप का पूरा समर्थन करता हूं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं।"

