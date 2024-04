अमेरिका के ओहियो में भारतीय छात्र की मौत, भारतीय दूतावास ने लिया संज्ञान, कही ये बात

न्यूयॉर्क: विदेश में भारतीय छात्रों की मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका में अक्सर भारतीय छात्रों की मौत की खबरें आती रहती है इस बीच, अब एक और छात्र की मौत की खबर आई है। ओहियो में उमा सत्य साईं गड्डे नाम के छात्र की मौत हो गई है जिसकी जांच पुलिस कर रही है।

मौत की खबर सामने आते ही न्यूयॉर्क में भारत के वाणिज्य दूतावास ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी राज्य ओहियो में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है, जो देश में समुदाय को झकझोर देने वाली त्रासदियों की श्रृंखला में नवीनतम है।

न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "ओहियो के क्लीवलैंड में एक भारतीय छात्र उमा सत्य साईं गड्डे के दुर्भाग्यपूर्ण निधन से गहरा दुख हुआ।"

Indian student dies in US state of Ohio, police investigation underway: Indian Consulate in New York



