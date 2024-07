Attack on Donald Trump: कौन है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली वाला संदिग्ध थॉमस मैथ्यू क्रुक्स? जानें उसके बारे में

Highlights पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश के बाद कथित तौर पर बदमाशों के सिर में गोली मार दी गई थी। एफबीआई द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, क्रुक्स पेंसिल्वेनिया के बेथेल पार्क का निवासी है। एफबीआई ने डीएनए परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए तुरंत उसका नाम नहीं बताया।

वॉशिंगटन: संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने उस संदिग्ध के रूप में थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की पहचान की है जिसने शनिवार को पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में एक रैली में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई थी।

20 वर्षीय क्रुक्स को सुरक्षा अधिकारियों ने उस समय मार डाला जब उसने रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर गोली चलाई थी, जिससे उसका दाहिना कान घायल हो गया था। जिस मंच पर 78 वर्षीय ट्रंप अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे, वहां से 130 गज की दूरी पर एक विनिर्माण संयंत्र की छत से बदमाशों ने कई गोलियां चलाईं।

एफबीआई द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, क्रुक्स पेंसिल्वेनिया के बेथेल पार्क का निवासी है, जो बटलर से लगभग 40 मील दक्षिण में था, जहां ट्रंप की रैली आयोजित की जा रही थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश के बाद कथित तौर पर बदमाशों के सिर में गोली मार दी गई थी। हालांकि, एफबीआई ने डीएनए परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए तुरंत उसका नाम नहीं बताया।

जांच एजेंसी ने कहा, "एफबीआई ने पेंसिल्वेनिया के बेथेल पार्क के 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की पहचान 13 जुलाई को बटलर, पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास में शामिल व्यक्ति के रूप में की है।" कई कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने सीबीएस न्यूज को बताया कि संदिग्ध ने एआर-स्टाइल राइफल से एक ऊंचे शेड पर 200 फीट से 300 फीट की दूरी से गोलीबारी की।

एक संवाददाता सम्मेलन में पिट्सबर्ग कार्यालय के प्रभारी एफबीआई विशेष एजेंट केविन रोजेक ने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि बंदूकधारी कई गोलियां चलाने में सक्षम था। रोजेक ने कहा, "आज शाम हमारे पास वह था जिसे हम अपने पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ हत्या का प्रयास कह रहे थे।" उन्होंने कहा कि एफबीआई ने अभी तक शूटर के मकसद की पहचान नहीं की है। अधिकारियों ने कहा कि उनका मानना ​​है कि कोई अन्य खतरा नहीं है।

पेनसिल्वेनिया में एक अभियान रैली के दौरान एक युवा शूटर ने उन पर कई गोलियां चलाईं, जिससे उनका दाहिना कान घायल हो गया, जिसके बाद ट्रंप अपनी जान लेने की कोशिश में बच गए।

नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन स्वीकार करने से कुछ दिन पहले यह हमला हुआ। ट्रंप बटलर शहर में खचाखच भरी आउटडोर चुनावी रैली में बोल रहे थे तभी गोलियां चलने लगीं। जल्द ही सीक्रेट सर्विस एजेंट ट्रंप को बचाने के लिए उनके ऊपर ढेर हो गए। कान से खून बहने के बाद ट्रंप को मंच से नीचे ले जाया गया।

#WATCH | Gunfire at Donald Trump's rally in Butler, Pennsylvania (USA). He was escorted to a vehicle by the US Secret Service



"The former President is safe and further information will be released when available' says the US Secret Service.



(Source - Reuters) pic.twitter.com/289Z7ZzxpX