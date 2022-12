वीडियो: लाइव टीवी में अफगान प्रोफेसर ने फाड़ा अपना डिप्लोमा, कहा-'अगर मां-बहनें नहीं पढ़ सकतीं तो...', क्लिप हुआ वायरल

काबुल: सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें एक प्रोफेसर ने कथित तौर पर लाइव टेलीविजन पर अपने डिप्लोमा को फाड़ते हुए देखा गया है। वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह प्रोफेसर काबुल यूनिवर्सिटी के है और इन्होंने अपना डिप्लोमा महिलाओं की शिक्षा पर लगे बैन को लेकर किया है।

वायरल इस वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि काबुल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने लाइव टेलीविजन पर अपना डिप्लोमा फाड़ा है। दरअसल, हाल में ही अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने महिलाओं के यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर बैन लगा दिया है। ऐसे में यह दावा किया जा रहा है कि इस प्रोफेसर ने इसके विरोध में अपना डिप्लोमा को फाड़ा है।

Astonishing scenes as a Kabul university professor destroys his diplomas on live TV in Afghanistan —



“From today I don’t need these diplomas anymore because this country is no place for an education. If my sister & my mother can’t study, then I DON’T accept this education.” pic.twitter.com/cTZrpmAuL6