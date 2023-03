पाकिस्तान: तोशाखाना केस में पेशी के लिए जा रहे इमरान खान के काफिले में शामिल गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट

Highlights पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तोशखाना मामले की सुनवाई के लिए खान इस्लामाबाद जा रहे थे उसी दौरान उनके काफिले में शामिल एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई इमरान खान ने पंजाब पुलिस के ऊपर उनके घर पर हमला करने का आरोप लगाया

इस्लामाबाद: तोशखाना केस में शनिवार को पेशी के लिए जा रहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के काफिले में शामिल एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तोशखाना मामले की सुनवाई के सिलसिले में इमरान खान इस्लामाबाद जा रहे थे। उसी दौरान उनके काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

कोर्ट से जाने से पूर्व इमरान खान ने कहा कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि मेरे सभी मामलों में जमानत मिलने के बावजूद पीडीएम सरकार मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। उनके दुर्भावनापूर्ण इरादों को जानने के बावजूद मैं इस्लामाबाद और अदालत जा रहा हूं क्योंकि मैं कानून के शासन में विश्वास करता हूं।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने पंजाब पुलिस के ऊपर उनके घर पर हमला करने का आरोप लगाया। एक ट्वीट में इमरान खान लिखा कि पंजाब पुलिस ने जमान पार्क में मेरे घर पर हमला किया है, जहां बुशरा बेगम अकेली हैं। ये वे किस कानून के तहत कर रहे हैं?

Meanwhile Punjab police have led an assault on my house in Zaman Park where Bushra Begum is alone. Under what law are they doing this? This is part of London Plan where commitments were made to bring absconder Nawaz Sharif to power as quid pro quo for agreeing to one appointment.