बांग्लादेशः ढाका के न्यू सुपर मार्केट में लगी भीषण आग, हजारों दुकानें जलकर खाक; थल सेना, नौसेना और वायु सेना समेत दमकल की 28 गाड़ियां रेस्क्यू में लगीं

Highlights आग सुबह करीब पौने छह बजे ‘न्यू सुपरमार्केट’ की दूसरी मंजिल पर लगी जो तेजी से अन्य मंजिलों तक फैल गई। शॉपिंग सेंटर में कुल 1500 से अधिक दुकानें हैं। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है।

ढाकाः बांग्लादेश की राजधानी ढाका के एक शॉपिंग सेंटर (न्यू सुपर मार्केट) में शनिवार तड़के लगी भीषण आग में हजारों दुकानें जलकर खाक हो गईं। समाचार पोर्टल ‘बीडीन्यूज24 डॉट कॉम’ ने न्यूमार्केट पुलिस थाना प्रमुख शफीकुल गनी साबू के हवाले से बताया कि आग सुबह करीब पौने छह बजे न्यूमार्केट और ढाका कॉलेज के बीच स्थित शॉपिंग सेंटर ‘न्यू सुपरमार्केट’ की दूसरी मंजिल पर लगी और तेजी से अन्य मंजिलों तक फैल गई। शॉपिंग सेंटर में कुल 1500 से अधिक दुकानें हैं।

उन्होंने बताया कि आग बुझाने में थल सेना, नौसेना और वायु सेना के दल मदद कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक, आग पर काबू पाने के लिए 'बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश' की 12 पलटन को भी मौके पर तैनात किया गया है। दमकल सेवा की 28 इकाइयां भी आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है।

अग्निशमन सेवा के सहायक उप निदेशक शाहजहां सिकदर ने ‘बीडीन्यूज24 डॉट कॉम’ को बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। डीडी न्यूज के मुताबिक, इससे पहले यहां के बंगबाजार में आग लगने के कारण करीब 4 हजार दुकानें जलकर नष्ट हो गई थीं। दो सप्ताह के भीतर आग लगने की यह दूसरी बड़ी घटना है।

Massive #fire breaks out at #Dhaka's New Supermarket; some 28 units of #Bangladesh fire service battling blaze.#Rescue team are working to control the #blaze. The cause of the fire was not immediately known.https://t.co/nxcbJFeAcw