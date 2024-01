Earthquake Hits Japan: जापान में 7.6 तीव्रता का आया भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी की गई

Highlights जापान के उत्तरी मध्य क्षेत्र में सोमवार को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया भूकंप आने के बाद इशिकावा, निगाटा और टोयामा प्रान्त के तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की एनएचके टीवी ने चेतावनी दी कि पानी की लहर 5 मीटर (16.5 फीट) तक पहुंच सकती है

Japan Earthquake Updates: जापान के उत्तरी मध्य क्षेत्र में सोमवार को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने पश्चिमी क्षेत्रों में कई तेज़ भूकंप आने के बाद इशिकावा, निगाटा और टोयामा प्रान्त के तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की है। जापानी सार्वजनिक प्रसारक एनएचके टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, होकुरिकु इलेक्ट्रिक पावर ने कहा कि वह अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसी भी अनियमितता की जाँच कर रहा है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इशिकावा और आसपास के प्रान्तों में भूकंप आने की सूचना दी, जिनमें से एक की प्रारंभिक तीव्रता 7.4 मापी गई।

एनएचके टीवी ने चेतावनी दी कि पानी की लहर 5 मीटर (16.5 फीट) तक पहुंच सकती है और लोगों से जितनी जल्दी हो सके ऊंची भूमि या पास की इमारत की चोटी पर भागने का आग्रह किया। इशिकावा प्रान्त में वाजिमा शहर के तट पर 1 मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठीं। शाम करीब 4:10 बजे (0710 GMT) इशिकावा प्रान्त के नोटो क्षेत्र में भूकंप आने के बाद राष्ट्रीय प्रसारक एनएचके ने कहा, "सभी निवासियों को तुरंत ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए।"

इस बीच, दक्षिण कोरिया की मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि जापान में 7.6 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी तट के कुछ हिस्सों में समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। कंसाई इलेक्ट्रिक पावर के एक प्रवक्ता ने कहा कि उसके परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में फिलहाल कोई असामान्यता नहीं है, लेकिन कंपनी स्थिति पर करीब से नजर रख रही है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि पश्चिमी जापान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद इशिकावा प्रान्त में सभी हाई-स्पीड ट्रेनें रोक दी गईं।

UPDATE: All high-speed trains stopped in Ishikawa Prefecture after powerful quakes hit western Japan – media pic.twitter.com/d0zkLNp8Rh