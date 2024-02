अमेरिका में 5वें भारतीय छात्र की हुई मृत्यु, मास्टर डिग्री की पढ़ाई पूरी करने के लिए पहुंचे थे समीर

Highlights अमेरिका में पांचवे भारतीय छात्र की हुई मृत्यु अब जांच एजेंसी वारदात के पीछे की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं इससे पहले हैदराबाद से गए छात्र पर तीन लोगों ने हमला किया था और बेरहमी से पीटा

नई दिल्ली: अमेरिका में जनवरी से अबतक 5 वें भारतीय छात्र की मृत्यु हो गई है। मृतक छात्र का नाम समीर कामथ बताया गया, वो डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंडियाना की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। इसके साथ ये भी पता चला कि सोमवार शाम को एक नेचर रिजर्व में मृत पाया गया, वॉरेन काउंटी कोरोनर के कार्यालय ने एक बयान में इस बात की पुष्टि की है।

23 वर्षीय समीर ने मैकेनिकल इंजिनियरिंग मास्टर डिग्री पूरी कर ली थी और उन्हें अमेरिका की नागरिकता भी मिली हुई है। वह 2025 में अपना डॉक्टरेट कार्यक्रम पूरा करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले उनके साथ ये हो गया। जांच कर रहे अधिकारियों की मानें तो आज उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, जिसमें इस बात का खुलासा हो सकता है।

इस बात का खुलासा ऐसे समय में हुआ है, जब इससे पहले उसी यूनिवर्सिटी के छात्र नील अचार्य की पिछले दिनों में मौत की बात सामने आई थी। उनकी बॉडी कैंपस के ग्राउंड में पड़ा मिली थी और इसी के बाद उनकी मां ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी।

Sameer Kamath, a doctoral candidate in mechanical engineering, was found dead in Warren County: Purdue University, United States https://t.co/GV95ydpAJWpic.twitter.com/5o8KBeA8Kj