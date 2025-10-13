Nobel Prize 2025: जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को दिया जाएगा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार

2025 Nobel Prize in Economics: 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को नवाचार-संचालित आर्थिक विकास में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। मोकिर को तकनीकी प्रगति पर उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है, जबकि अघियन और हॉविट को रचनात्मक विनाश के उनके सिद्धांत के लिए सम्मानित किया गया है।

नोबेल पुरस्कार के आधिकारिक हैंडल से एक पोस्ट में बताया गया, "रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2025 का स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को "नवाचार-संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए" प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिसका आधा हिस्सा मोकिर को "तकनीकी प्रगति के माध्यम से निरंतर विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने" के लिए और दूसरा आधा हिस्सा अघियन और हॉविट को "रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास के सिद्धांत" के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया जाएगा।

