2019 पुलवामा हमले के साजिशकर्ता और जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी आलमगीर को पाकिस्तान में 'अज्ञात' लोगों ने किया किडनैप

Highlights आलमगीर को हाफिजाबाद (पाकिस्तान) में 'अज्ञात' लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया है आलमगीर ने 2019 पुलवामा आतंकी हमले की योजना और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अप्रैल 2022 में, भारत ने मोहिउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर को नामित आतंकवादी घोषित किया

नई दिल्ली: एक रिपोर्ट के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष आतंकवादी और सीआरपीएफ काफिले पर कुख्यात 2019 पुलवामा आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर को हाफिजाबाद (पाकिस्तान) में 'अज्ञात' लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। कथित तौर पर यह घटना तब हुई जब वह डेरा हाजी गुलाम में एक पारिवारिक समारोह में जा रहे थे। अपहरण के लिए जिम्मेदार अज्ञात कार सवारों का पता नहीं चल सका है।

मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर ने 2019 पुलवामा आतंकी हमले की योजना और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें 40 से अधिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर्मियों की जान चली गई थी। इस हमले से विश्व स्तर पर सदमे की लहर दौड़ गई और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा।

