क्या है ये मोये-मोये जो हर किसी की जुबान पर चढ़ा? जानिए सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाले इस गाने की असल सच्चाई

What is Moye Moye: इंटरनेट की दुनिया में क्या, कब वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। रोजाना सोशल मीडिया पर लाखों कंटेंट आते हैं लेकिन कुछ ही होते हैं जो इस कदर वायरल हो जाते हैं कि हर किसी की जुबान पर चढ़ जाता है। ऐसा ही एक गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए हैं जिस पर अब तक लाखों रील बन चुकी है।

ये गाना कोई और नहीं बल्कि 'मोये-मोये' है, क्यों सही कहा न आपकी जुबान पर भी मोये-मोये की चढ़ा हुआ है न! लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह मोये-मोये क्या है और किस भाषा का गाना है जिस पर हर भारतीय इन दिनों झूम रहा है तो आइए बताते हैं आपको इस गाने के पीछे की असल सच्चाई...

This is how Moye Moye started😭😭 pic.twitter.com/nKSVVePU9f — Mo💎 (@Mohamme57707371) November 25, 2023

क्या है मोये-मोये?

असल में मोये-मोये एक सर्बियाई गीत है। यह गाना सर्बियाई गीतकार तेया डोरा द्वारा गाया गया है जो मूल रूप से आधिकारिक तौर पर 'डेजानम' नाम से रिलीज किया गया था। हालांकि, सोशल मीडिया पर लोग मोये-मोये गा रहे हैं लेकिन असल में सिंगर ने गाने में 'मोये मोर' गा रही हैं।

Everything is temporary but Moye Moye is compulsory. pic.twitter.com/ras8tnqT8z — Ashman kumar Larokar (@ASHMANTWEET) November 25, 2023

इस गाने का मूल वीडियो कुछ महीने पहले यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। तब से अब तक इसे 58 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक पर उपयोगकर्ता इस बीट पर वीडियो बना रहे हैं।

मोये-मोये का क्या अर्थ है?

यह गाना मार्च 2023 में जारी किया गया था और कोरस अनुवाद के अनुसार इसका अर्थ 'मेरे बुरे सपने' है। जिस गाने पर भारतीय मीम्स बना रहे वह गाना असल में एक दुखद गीत है जिसे सिंगर ने दुख भरे गीत के रूप में गाया है।

जानकारी के अनुसार, गाने को अक्सर नाटकीय, दुखद या भावनात्मक मीम्स में ध्वनि प्रभाव के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसकी ध्वनि बांग्लादेशी मीम पेजों पर वायरल प्रमुखता प्राप्त कर रही है।

मूल गीत न केवल श्रोता को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, बल्कि इसका अर्थ भी दुख और 'अधूरे सपनों' से निपटने के इर्द-गिर्द घूमता है।

हालांकि, भारत में इस गाने ने एक के बाद एक रील से रफ्तार पकड़ ली। भले ही लोगों को इस गाने का मतलब नहीं समझ आ रहा लेकिन वह इस गाने पर तरह-तरह की मजेदार रील बना रहे हैं।

here is first moye moye 🤕 pic.twitter.com/jAWkuviP3u — Prof cheems ॐ (@Prof_Cheems) November 27, 2023

मोये-मोये इन दिनों भारत में खूब पॉपुलैरिटी बटौर रहा है। अब तक इस गाने पर लाखों वीडियो बन चुकी है और रोजाना यह काम लगभग जारी है।

MOYE MOYE ERA of WC is still not healed



pic.twitter.com/ZBWShfwIrD — 🦋 (@AshJane75484) November 25, 2023

