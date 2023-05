WATCH: क्या हुआ जब मेट गाला के रेड कार्पेट पर सेलेब्स के बीच 'कॉकरोच' ने ली एंट्री, इंटरनेट पर आई मीम्स की बाढ़

Highlights साल के सबसे बड़े फैशन इवेंट मेट गाला 2023 का आगाज हो चुका है। ये इवेंट न्यूयॉर्क सिटी में हो रहा है जिसमें देश विदेश के कई सेलेब्स ने हिस्सा लिया है। इस दौरा इवेंट में एक कॉकरोच को भी देखा गया है जो रेड कार्पेट पर चलता हुआ दिखाई दिया है।

Met Gala 2023: साल के सबसे बड़े फैशन इवेंट में से एक मेट गाला 2023 का आगाज न्यूयॉर्क सिटी में हो चुका है। इस दौरान देश और विदेश के कई फेमस सेलेब्स ने इस गाला में हिस्सा भी लिया है। भारत के सेलेब्स के तरफ से आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, ईशाना अबानी और नताशा पूनावाला समेत कई और बड़ी हस्तियों ने इस इवेंट में हिस्सा लिया है।

इस दौरान इवेंट में एक अजीबो-गरीब घटना घट गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यही नहीं वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर्स इस पर खूब मजे ले रहे है और तरह-तरह कमेंट्स के साथ कई मीम्स भी शेयर कर रहे है।

क्या दिखा वीडियो में

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक न्यूयॉर्क सिटी में मेट गाला 2023 का आयोजन हुआ था और दुनिया भर के सेलेब्स वहां पहुंच रही थी। इस ग्रैंड इवेंट में ये सेलेब्स रेड कार्पेट पर आ रही थी और अपने डिजाइनर आउटफिट्स में वहां मौजूद फोटोग्राफर्स को पोज दे रही थी। इसी दौरान रेड कार्पेट पर एक कॉकरोच को देखा गया जो वहां वॉक कर रहा था।

ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने कॉकरोच को वहां देखा है और आवाज लगाने लगे। इस दौरान वीडियो बनाने वाले शख्स को भी चिल्लाते हुए सुना गया है। यह शख्स आवाज निकाल रहा है और वीडियो बना रहा है। इसी बीच वीडियो बनाने वाले शख्स को एक फोटोग्राफर को यह कहते हुए सुना गया कि इसका फोटो ले लो। ऐसे में फोटोग्राफर ने रेड कार्पेट पर चल रहे कॉकरोच का फोटो लिया है जो अब वायरल हो रहा है। कॉकरोच न केवल फोटो बल्कि उसका यह शूट किया गया वीडियो भी वायरल हो रहा है।

The cockroach at the #MetGala might’ve been the best dressed pic.twitter.com/vMoYgOIRrf — The Real Destiny Marilyn (@sweet_novacanee) May 2, 2023

क्या है पूरा मामला

यह घटना उस वक्त घटी है जब सेलेब्स रेड कार्पेट पर आ रही थी और वे पोज देकर फोटो खींचा रही थी। इस वीडियो को वैराइटी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है जिसे अब तक 59 लाख व्यूज मिल चुके है। यही नहीं हजारों की संख्या में लोग इसे लाइक और रि-ट्वीट भी कर चुके है।

यही नहीं वीडियो को देख इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ लग गई है। वहीं कुछ यूजर्स ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और कहा है कि 'हां, लेकिन असल में सवाल यह है कि उसने क्या पहना है?' एक दूसरे यूजर ने कहा है कि'बेस्ट ड्रेस्ड फॉर श्योर।'



