VIDEO: आसमान से सिर पर गिरी पानी की टंकी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Water Tank Fell on Head of a Woman: महिला पर गिरी पानी की टंकी, देखें वीडियो

Water Tank Fell on Head of a Woman: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में एक महिला जैसे ही अपने घर से निकलती है उसके सिर पर आसमान से पानी की टंकी आकर गिरती है। 22 सेकंड के इस वीडियो में महिला आराम से अपने घर का गेट बंद करके जैसे ही रोड पर आती है, काले कलर की एक टंकी कही से आकर उसके ऊपर गिरती है और वो महिला गायब हो जाती है। इसके तुरंत बाद एक शख्स वहां आता है और ऊपर की तरफ देखता है और कुछ कहता है इसके बाद महिला टंकी में से निकलती हुई नजर आती है। इसके बाद कई लोग वहां जमा हो जाते हैं, सोशल मीडिया एक्स पर ये वीडियो @hemantbatra0 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, वीडियो पर 5.5 मिलियन से जायदा व्यूज आ चुके हैं।

